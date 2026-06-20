Keir Starmer prepara saída: deve anunciar renúncia ao cargo de primeiro-ministro já na segunda-feira

Número de deputados a insistir para que abandone Downing Street tem aumentado.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, estará a ponderar deixar a liderança do governo inglês, de acordo com o jornal britânico The Observer. A decisão surge após vários dias de conversações com ministros, assessores de Downing Street, dirigentes sindicais e financiadores do Partido Trabalhista.



Keir Starmer luta para salvar o cargo após críticas por ter nomeado Mandelson como embaixador nos EUA AP

De acordo com a informação divulgada, Starmer considera estar numa posição política insustentável, numa altura em que o partido vai realizando uma forte pressão interna. O regresso de Andy Burnham ao parlamento inglês, após vencer uma das eleições parlamentares parciais realizadas na quinta-feira, reforçou as especulações sobre a possível mudança de liderança, com o autarca de Manchester a surgir na linha da frente.

Apesar de ainda não ter tomado uma decisão final, o primeiro-ministro inglês estará a passar o fim de semana na residência oficial a discutir o futuro político com a esposa. Fontes do partido admitem que uma declaração pública poderá ser realizada já na próxima segunda-feira.

De acordo com membros do Partido Trabalhista próximos a Starmer, a intenção não será abandonar Downing Street repentinamente, mas sim de forma gradual e ordenada. Um membro da Câmara dos Lordes, citado pelo mesmo jornal, defende que o chefe do governo britânico pretende evitar o "caos" e garantir uma saída marcada pelo "dever e dignidade".