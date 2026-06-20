Meloni volta a responder a Trump: "A minha popularidade não é assunto teu, preocupa-te com a tua"

Primeira-ministra italiana fala em "ataques constantes e injustificados" por parte do presidente dos Estados Unidos.

Giorgia Meloni não perdoou Donald Trump, que questionou a popularidade da primeira-ministra italiana no seu país, isto depois de ter garantido que Meloni lhe pediu, de forma insistente, que tirassem uma foto juntos na recente reunião do G7, uma alegação que italiana desmentiu com veemência.



Meloni e Trump no tempo em que ainda eram amigos AP

Meloni partilhou este sábado um comunicado nas redes sociais em resposta às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos - seu antigo aliado político -, instando-o a preocupar-se com as questões internas do próprio seu pais.

"Estes ataques constantes e injustificados são absurdos", escreveu a governante italiana. "Quanto à minha popularidade, o facto de ser tua amiga não ajudou em nada, nem isso depende da minha relação contigo. A minha popularidade depende da minha capacidade para defender o interesse nacional de Itália e tem sido precisamente isso que tenho feito."

Trump não perdoa Meloni pelo facto de não ter apoiado os Estados Unidos na guerra contra o Irão, bem como nos esforços norte-americanos de impedir que aquele país "obtenha ou desenvolva uma arma nuclear". E também considerou "uma grande inconveniência logística" o facto de Itália não ter autorizado os norte-americanos a usarem as suas bases áreas no conflito.

Meloni garantiu no mesmo post que a utilização das bases americanas em Itália "rege-se por acordos que sempre foram respeitados" . E acrescentou: "Não poderão ser violados enquanto eu for primeira-ministra. Itália continua a ser uma nação soberana."