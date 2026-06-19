Andy Burnham, crítico de Keir Starmer, eleito deputado por Makerfield

O que lhe permite desafiar o primeiro-ministro na liderança do Partido Trabalhista.

O Presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham, foi eleito deputado ao Parlamento britânico pela circunscrição de Makerfield, no noroeste de Inglaterra, o que lhe permite desafiar o primeiro-ministro, Keir Starmer, na liderança do Partido Trabalhista.



Andy Burnham pode vai frente a Keir Starmer AP

Burnham foi eleito com 54% dos votos (24.927 votos), derrotando o principal adversário, Robert Kenyon, do Partido Reformista, que se ficou pelos 35% (15.696).

No seu discurso de vitória, Burnham disse que o resultado pode ser um "ponto de viragem" na política britânica.

"Todos sabem que a política não está a funcionar. Todos sentem que o país não está onde deveria estar. Esta noite pode, apenas pode, ser o ponto de viragem. A partir de agora, vou dar tudo o que tenho para que assim seja", disse.

Dirigindo-se ao seu próprio partido, Burnham referiu que "esta é a última oportunidade para mudar".

"Foi isto que as pessoas me disseram diretamente nas centenas de portas em que bati. Temos de ouvir esta mensagem. Temos de agir em conformidade e temos de acertar. Não haverá uma segunda oportunidade", argumentou.

O novo deputado e potencial candidato à liderança do Partido Trabalhista disse querer "construir uma nova política baseada na unidade e na esperança, afastando-nos do caminho que nos leva a uma política sombria e dividida, do tipo que vemos nos Estados Unidos".

O resultado neste pequeno círculo eleitoral do noroeste de Inglaterra com cerca de 76 mil eleitores foi acompanhado com expetativa devido ao potencial impacto na política nacional.

Impedido até agora de desafiar Keir Starmer por estar fora do Parlamento, Burnham pode agora angariar o apoio necessário de 81 deputados trabalhistas para desencadear uma eleição interna.

O antigo ministro da Saúde Wes Streeting também disse esta semana que estava interessado em concorrer.

Pressionado por muitos dos seus próprios deputados a renunciar, Starmer tem-se até agora mostrado determinado em continuar em funções e em enfrentar desafios à sua liderança.

Nas outras duas eleições parlamentares parciais realizadas na quinta-feira, o Partido Conservador ganhou o assento de Aberdeen South ao Partido Nacional Escocês, que ganhou em Arbroath and Broughty Ferry, também na Escócia.