Um dia os dois povos olhar-se-ão olhos nos olhos, em paz, e dirão: "Porque demorámos tanto?"

De um lado Nabil Abuznaid, embaixador da Missão Diplomática da Palestina em Portugal. Do outro, Raslan Abu Rukun, conselheiro de embaixada de Israel em Portugal, a assumir as funções de embaixador. Sentados lado a lado na sala Luís de Freitas Branco, no Centro Cultural de Belém, os dois homens esgrimem argumentos em resposta ao desafio da SÁBADO: juntá-los para uma conversa a propósito da decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.



"É reconhecer uma realidade que existe há, pelo menos, 70 anos. Israel é um país soberano e possui o direito de ter uma capital. E é bom não esquecer que, desde que Jerusalém está no mapa de Israel, o status quo dos lugares sagrados são respeitados", diz Raslan Abu Rukun.



"É uma decisão perigosa. Pode [fazer] correr muito sangue. As religiões tendem a pensar que todas dizem a verdade, enquanto na política há sempre uma forma de encontrar soluções", diz Nabil Abuznaid.



As posições são previsíveis. Raslan Abu Rukun representa a nação que nunca precisou da boleia de um Presidente americano para considerar Jerusalém a sua sede indivisível. Nabil Abuznaid, doutor em Relações Internacionais, que defendeu a tese Da Confrontacão às Negociações, é a voz palestiniana oficial que reclama a parte Oriental da chamada cidade Sagrada. E serve-se do direito para defender os seus argumentos. "De acordo com a lei internacional, Jerusalém Oriental é considerada território palestiniano ocupado." Raslan Abu Rukun torce o nariz. "No futuro, quando houver negociações de paz, e assim esperamos, Jerusalém já será admitida como capital."



Nabil Abuznaid não gosta do que ouve: "Já está a pressupor que é a vossa capital. E o Trump não tem nada de dizer que Jerusalém é a capital de Israel. Ele não tem o direito de fazer isso. Israel não é um estado da América."



Soluções em vez de problemas



O embaixador da Palestina em Portugal é um cidadão americano que nasceu em Dora, Hebron, em 1954. Iniciou-se na política e integrou a delegação palestiniana em Washington, ao mesmo tempo que continuava a vida académica. Para ele, que esteve presente nos acordos de Oslo e na conferência de Anápolis, a frase "É em Jerusalém que vive o Governo central, os Ministérios e todos os organismos supremos da administração do Estado" não lhe interessa para nada. A sua reclamação é imperativa: "O que é preciso é voltar às fronteiras de antes de 1967."



O palestiniano referia-se à linha divisória antes da Guerra dos Seis Dias, travada entre 5 e 10 de Junho de 1967, que permitiu a Israel anexar os Montes Golan, a Cisjordânia e também a Península do Sinai - depois devolvida ao Egipto. O diplomata israelita, de 42 anos, natural da vila drusa de Asfia, no Monte Carmelo, Haifa, resume a história em duas frases: "Israel ganhou essa guerra contra vários países árabes da região. Isto é um facto histórico." Mas acrescenta: "Nas negociações teremos que encontrar soluções para vários assuntos, e não apenas em relação a Jerusalém. Existem assuntos de segurança e de fronteiras."



Nabil Abuznaid concorda, finalmente. "Precisamos de soluções e não de problemas. Os palestinianos têm o direito de viver em paz", diz. Aí está outro aspecto em que estão em sintonia. "Os israelitas, também", acrescenta Raslan Abu Rukun, adiantando que a solução passará pela existência de "dois Estados e negociações directas com os palestinianos".



O representante da Palestina não perde a oportunidade:



"- As negociações incluem Jerusalém?



- As fronteiras finais serão decididas pelo tratado de Paz que israelitas e palestinianos assinarão.



- Porque é que você está a tirar Jerusalém das negociações?



- Nenhum governo de Israel colocou condições prévias...



- Ocupantes!



- Temos uma má experiência na saída de Gaza e nos assentamentos. É conhecido o que recebemos em troca: rockets disparados da Faixa de Gaza em direcção à população civil israelita e túneis subterrâneos com a mesma intenção.



- Você não entende que as pessoas estão sob ocupação? Não se pode ter segurança quando se é ocupante. Quer que eu esteja sob ocupação e lhe mande flores?



- Os palestinianos andam a evitar falar com os israelitas para chegarmos a alguma saída.



- Vocês, israelitas, mataram Isaac Rabin, que foi quem veio falar connosco."



O então primeiro-ministro, que fora chefe do Estado-Maior do Exército, coordenara a entrada na Cidade Velha de Jerusalém no Verão de 1967, bem como o avanço no Sinai e na Faixa de Gaza, caiu nas graças dos palestinianos desde que dissera: "Vamos dividir esta Terra." O diplomata palestiniano esteve envolvido no processo negocial e não duvida: "Isaac Rabin era sincero. Queria paz." Paz que esteve perto de acontecer com a assinatura dos Acordos de Oslo, a 13 de Setembro de 1993, que edificaram a Autoridade Nacional Palestiniana que, por sua vez, reconheceu Israel.



Negociações sucessivas



O Nobel da Paz partilhado por Isaac Rabin, Yasser Arafat e Shimon Peres, acabou por falhar com o assassinato do primeiro-ministro israelita em 1995 e também com os atentados suicidas reivindicados pelo Hamas, organização que se encontra de costas voltadas para a Fatah, a outra facção política palestiniana.



Desde então que se fala sucessivamente em negociações, mas na verdade não há grande diálogo. Seja por falta de líderes carismáticos, pelos atentados ou pela construção de colonatos - cuja simples menção puxa para a conversa o nome do ministro da Defesa israelita. "Avigdor Lieberman mandou construir novas casas nos assentamentos da Cisjordânia", diz o embaixador palestiniano, irritado, antes de recordar a frase dita por Ehud Barak a Benjamin Netanyahu: "Faça a paz com os palestinianos ou enfrenta apartheid".



Raslan relembra: "Ehud Barak pode dizer isso. Ainda bem que pode dizer isso, aliás. Sinal de democracia."



Nabil tenta encontrar aí uma fragilidade: "Você tem um problema com o seu país e com a sua liderança!"



Solta-se uma gargalhada: "Eu tenho um problema? A minha liderança foi eleita democraticamente. A sua, não."



Segue-se a justificação, e uma pergunta: "Se eu quiser ir [da Cisjordânia] a Gaza tenho que passar por Israel." Completam-se 12 anos sobre a última vez que os palestinianos foram a votos. Dizer que é normal, não é, contudo "como é que se pode fazer eleições nesta situação difícil?"



O diplomata recorda a situação difícil dos palestinianos em Gaza. "Falta de água, doenças", diz. Raslan fecha o rosto. Não sorri às desgraças. Pergunta antes: "Para onde vão os milhões que Gaza recebeu de todo o mundo? Construiu escolas? Hospitais?" E acusa: "Usa o dinheiro para construir túneis para matar cidadãos israelitas, isso, sim." Nabil responde a Raslan com um indicador levantado: "Protejam-se como quiserem, mas não façam muros ou checkpoints em terra confiscada."



Este artigo foi originalmente publicado na edição 717 da SÁBADO, nas bancas a 25 de Janeiro de 2018.