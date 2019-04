O fundador da Wikileaks, Julian Assange, foi detido em Londres, esta quinta-feira, devido ao pedido de extradição feito pelos EUA. Segundo a polícia britânica, que executou a detenção, Assange será presente tão rápido quanto possível perante um juiz, a quem caberá decidir se o ativista será ou não julgado pelos norte-americanos.

Assange refugiou-se na embaixada do Equador na capital britânica em 2012 para evitar a extradição para a Suécia, que solicitou que o fundador do Wikileaks se entregasse por supostos crimes sexuais. O procurador-geral sueco garante estar a acompanhar o caso e não está excluída a hipótese do caso ser reaberto.

Assange recusou entregar-se às autoridades britânicas por receio de ser extraditado para os Estados Unidos (EUA), onde poderia enfrentar acusações de espionagem puníveis com prisão perpétua. Mas, esta quinta-feira, o governo do Equador levantou o estatuto de imunidade que o protegia.

Em 2010, o WikiLeaks divulgou mais de 90 mil documentos confidenciais relacionados com ações militares dos EUA no Afeganistão e cerca de 400 mil documentos secretos sobre a guerra no Iraque.

Naquele mesmo ano foram tornados públicos cerca de 250.000 telegramas diplomáticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que embaraçou Washington.

Na quarta-feira, o portal Wikileaks afirmava que Assange foi vítima de uma sofisticada operação de espionagem, por parte da embaixada do Equador, em Londres, durante o último ano.

As reuniões entre advogados e um médico na embaixada foram filmadas "em segredo" no último ano, disse a Wikileaks.

A organização que desde a semana passada alertava sobre a detenção de Assange disse ainda que um "indivíduo suspeito", não identificado, ofereceu em Espanha o material que tinha sido gravado na embaixada a troco de três milhões de euros.

O diretor do Wikileaks afirmava na quarta-feira que se deslocou a Espanha para se encontrar com o "indivíduo que lhe mostrou registos gravados em vídeo" das reuniões que manteve com Assange em 2018 e a cópia de um documento que deixou ficar numa sala do edifício da embaixada.

De acordo com o mesmo responsável, que não especificou o conteúdo do documento, a polícia espanhola foi informada sobre a venda dos vídeos sendo que "pelo menos" um juiz espanhol foi informado da situação.

Igualmente, na quarta-feira a advogada do Wikileaks, Jennifer Robinson indicava que ia enviar uma queixa às Nações Unidas sobre as supostas atividades de espionagem contra Assange. A advogada expressava "preocupação" sobre a alegada cooperação entre o governo do Equador e os Estados Unidos.

Por outro lado, Hrafnsson sublinhava que Assange tinha restringidas todas as comunicações e visitas desde que Lénin Moreno assumiu a presidência do Equador, no ano passado.



