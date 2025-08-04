Sábado – Pense por si

Juiz decreta prisão domiciliária para Jair Bolsonaro

Luana Augusto
Luana Augusto 04 de agosto de 2025 às 22:29
Ex-presidente brasileiro não terá cumprido com as medidas cautelares estipuladas.

O juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decretou, esta segunda-feira, a prisão domiciliária do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

"Em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliária de Jair Messias Bolsonaro", lê-se na decisão.

O magistrado argumenta que Bolsonaro não cumpriu com as medidas cautelares que haviam sido estipuladas e que o proibiam de utilizar redes sociais. Garante que o ex-presidente utilizou as redes sociais de terceiros, nomeadamente dos seus três filhos, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo a ataques ao Supremo Tribunal Federal".

O ex-presidente brasileiro já havia sido submetido há mais de duas semanas a uma série de medidas cautelares, no âmbito de uma investigação em que foi visado, que incluíam a proibição de se ausentar do país, o uso de uma pulseira eletrónica, assim como a proibição de sair de casa das 19h às 6h. Além disso, estava proibido de se aproximar de embaixadas, de manter contactos com embaixadores ou autoridades estrangeiras e com os demais réus.

