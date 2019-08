Jovem portuguesa de 24 anos desaparecida em Espanha há dois dias

Margarida Simões está desaparecida desde segunda-feira, dia 19 de agosto, da zona de Saint Pere de Ribes, Barcelona.





A jovem do Seixal encontrava-se de férias com a família em Espanha, quando saiu de casa alegadamente para beber um café e nunca mais foi vista. O telemóvel está desligado.As autoridades espanholas já difundiram a imagem da jovem por todas as redes sociais e pediram a ajuda da população.