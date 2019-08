Jovem envenenou mulher para se desfazer de casamento polígamo

A polícia moçambicana deteve em Manica (centro do país) uma jovem indiciada de envenenar outra mulher para se desfazer de um casamento polígamo, num caso passional que está a intrigar as autoridades, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da corporação.A jovem, de 20 anos, terá alegadamente introduzido uma porção de veneno para matar ratos e baratas num chá que serviu à rival, com quem partilhava o lar há cinco dias num subúrbio da cidade de Manica, na província com o mesmo nome, disse Mateus Mindu, porta-voz do comando provincial da polícia local."As duas viviam em casas separadas e a jovem convidou a rival para passarem a viver juntas e no quinto dia dessa convivência, na quarta-feira, envenenou-a com uma porção não quantificada de 'ratex'", explicou Mateus Mindu.A vítima deixou cinco filhos e era a mais velha no casamento polígamo."A jovem alega que não queria partilhar o marido", precisou Mateus Mindu, sobre a motivação do crime, adiantando que o que "suscita curiosidade é o recurso violento usado para se apropriar do homem [marido]".Em declarações à Lusa, Cecília Ernesto, ativista social da organização não-governamental Levanta Mulher e Siga o Seu Caminho (Lemusica), defendeu que a violência no caso reflete "traços de transtorno antissocial", que tem aumentado em jovens submetidos a casamentos polígamos.Em Manica são comuns casamentos polígamos, a maioria arranjados por seitas religiosas, que defendem a prática, mas alguns são desfeitos em conselhos familiares e outros anulados em tribunais.