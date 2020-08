Jovem de 17 anos foi detido pela morte de duas pessoas durante protestos em Wisconsin

Um jovem de 17 anos foi detido e acusado de homicídio esta quarta-feira em relação com a morte de duas pessoas durante o terceiro dia de protestos contra a violência policial na cidade norte-americana de Kenosha, onde um polícia alvejou oito vezes Jacob Blake, cidadão afro-americano de 29 anos, nas costas.

O incidente foi captado em vídeo e despertou novos protestos quanto ao racismo nos Estados Unidos e ao uso de força por parte das autoridades de segurança no país.

Durante a manifestação que juntou cerca de 100 mil pessoas entre as cidades de Milwaukee e Chicago, um tiroteio por volta da meia-noite levou ao reforço policial na região e à implantação de forças federais de segurança no local.

O suspeito deste tiroteio é identificado como Kyle Rittenhouse, de 17 anos, e foi detido no estado de Illinois. As causas dos disparos ainda não são conhecidas, numa altura em que as ruas de Kenosha têm sido povoadas por uma mistura de manifestantes e vigilantes locais que pretendem proteger os seus negócios.

This is Kyle Rittenhouse, 17, an Illinois resident who was just charged with first-degree murder of two people last night in Kenosha, Wisconsin. This teen, whose social media history is full of misogyny and white supremacy, had easy access to an AR-15.

Vídeos nas redes sociais do jovem mostram que o atirador era um jovem branco com uma arma semi-automática AR-15. A conta de Facebook de Kyle, entretanto apagada, mostra o suspeito a segurar armas e um perfil com várias declarações de apoio à supremacia branca e de misoginia.

WATCH VIDEO!



Kyle Rittenhouse 17 years old

from Antioch, IL shoots a man in the head with an AR-15 & kills him in Kenosha. He also shot 2 more people killing 2.



Evades street justice by running toward cops with an AR-15

AND the Police just let him go!



Esta quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que a guarda nacional do país seria levada até à cidade do estado de Wisconsin para "restaurar lei e ordem".