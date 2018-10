Um homem não deixou que uma mulher negra se sentasse ao seu lado num voo da Ryanair: "Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia, preta estúpida e feia". A vítima fala pela primeira vez: “Choro sempre que me lembro”.

Durante um voo da Ryanair entre Barcelona, Espanha, e Londres, no Reino Unido, um homem não deixou que uma mulher negra se sentasse ao lado dele. "Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia, da tua horrível cara feia", disse o homem. Quando a mulher tentou falar com ele, respondeu: "Não me fales numa língua estrangeira, sua vaca feia. Vou continuar até onde puder com esta c**** negra feia."



Esta terça-feira, Delsie Gayle, a vítima, quebrou o silêncio sobre o sucedido: "Fiquei realmente deprimida com o que aconteceu. Ia para a cama pensar: ‘O que é que eu fiz?’ Mas não fiz nada para ele me atacar por causa da cor da minha pele."





Em declarações à ITV News, a mulher de 77 anos explicou como foi ser atacada com insultos racistas. "De cada vez que me lembro do que aconteceu, choro", lamenta. "Sinto-me muito em baixo, ele pagou o bilhete dele para ir de férias, eu paguei o meu, então por que é que ele abusa de mim por causa da cor da minha pele?", pergunta Delsie Gray que acredita que se o seu agressor sair ileso desta situação, vai voltar a repeti-la com outra pessoa.



Enquanto a insultava, um passageiro que seguia atrás tentou acalmar o homem, sem sucesso. Outros pediam que o homem fosse expulso da aeronave. Depois de a insultar durante muito tempo, um assistente de bordo acabou por retirar a mulher do lugar.



O momento foi captado em vídeo e posto a circular nas redes sociais. A Ryanair foi criticada por ter solucionado a situação ao mudar a mulher de lugar, mas a sua filha diz que a mãe acabou por pedir para ir para junto dela.



Espanha pondera punir agressor



O Governo espanhol está a ponderar a aplicação de sanções contra o passageiro que se recusou a estar sentado ao lado de uma mulher negra.



De acordo com o jornal El País, o indivíduo já foi identificado e a autarquia de Barcelona vai denunciar o caso ao Ministério Público. De momento, as autoridades espanholas estão a liderar a investigação, em cooperação com a polícia britânica.