José Madeira: 'O vulcão nas Canárias terá muitas mais erupções num futuro próximo'

A entrada da lava no mar "é um processo que pode ser perigoso", explica o geólogo e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O estudo dos vulcões levou-o aos Açores, São Tomé, Cabo Verde, Madeira e às Canárias. Veja as imagens da erupção.

Em abril de 1995, o geólogo José Madeira assistiu pela primeira vez a uma erupção vulcânica: a da ilha do Fogo, Cabo Verde. "O entusiasmo e a excitação era de tal modo que esquecíamos a fome, a sede e o cansaço, maravilhados com o que observávamos", recorda à SÁBADO. O agora professor do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto Dom Luiz dedicado às Geociências estuda vulcões há mais de 30 anos. À SÁBADO, explica o que está a acontecer na ilha de La Palma, Canárias.





Já esteve nas Canárias a estudar os vulcões?