Começa esta terça-feira a reunião anual das Nações Unidas. Depois de no ano passado a reunião ter sido digital, este ano a maioria dos chefes de estado está em Nova Iorque. O que esperar da reunião desta semana?

O primeiro dia da Assembleia Geral: Marcelo e Bolsonaro (não vacinado) falam. E as ausências de Putin e Xi Jinping

A 76.ª Assembleia Geral das Nações Unidas começa esta terça-feira, em Nova Iorque, e estende-se até sexta-feira. O que esperar desta reunião que vai ter como grandes ausentes os presidentes russo e chinês e abre com o discurso de um presidente não vacinado - Jair Bolsonaro. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República portuguesa, também fala esta terça-feira para as assembleia de 193 países.



Ao contrário do ano passado, a maioria dos chefes de estado vão estar presentes. Embora alguns tenham deixado intervenções gravadas à semelhança de 2020, quando a pandemia impediu o encontro de ser presecial. Seguem-se alguns pontos sobre o que esperar desta reunião.



A estreia de Joe Biden

Depois da presidência Trump, em que o mote era "América primeiro", o mundo está expectante para saber o que Joe Biden tem a dizer sobre o papel global dos EUA. O país anfitrião é também o maior doador para o orçamento da ONU. É esperado que Biden faça a apologia dos valores democráticos por oposição ao autoritarismo da China.