Jornalista exilado em França e mulher baleados em Toulouse

Rahim Namazov ficou ferido nas costas e está entre a vida e a morte. A mulher não sobreviveu.

Um jornalista do Azerbeijão exilado em França, Rahim Namazov, e a sua mulher foram esta sexta-feira de manhã baleados em Colomiers (sudoeste), tendo esta última morrido, disse esta sexta-feira a polícia à AFP.



De acordo com a mesma fonte, o casal dirigia-se para o seu veículo por volta das 07:00 (08:00 em Lisboa), quando foram disparados sete tiros na sua direcção.



Rahim Namazov ficou ferido nas costas e está entre a vida e a morte, acrescentou fonte policial.



Questionada pela AFP, a promotoria de Toulouse confirmou que foi filmado um incidente com disparos contra um casal cuja identidade não foi divulgada, salientando que a "mulher está gravemente ferida com um tiro na cabeça".



A polícia judiciária de Toulouse está a investigar o caso.