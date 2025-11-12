Sábado – Pense por si

Israel reabre a passagem de Zikim, no norte da Faixa de Gaza

Lusa 09:22
A passagem foi encerrada em 12 de setembro pelas tropas israelitas que procuravam destruir as bases militares do Hamas.

As autoridades israelitas anunciaram hoje a reabertura da passagem fronteiriça de Zikim, localizada no norte de Gaza, para facilitar a entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano, dois meses após o seu encerramento durante uma operação militar.

"Em conformidade com uma diretiva do Governo, a passagem fronteiriça de Zikim foi aberta à entrada de camiões que transportam ajuda humanitária na Faixa de Gaza", afirmou o Coordenador das Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT), a autoridade militar israelita responsável pelos territórios palestinianos, em um comunicado.

De acordo com a entidade israelita, a ajuda "será transportada pela ONU e organizações internacionais após rigorosas inspeções de segurança por parte da Autoridade de Passagens Terrestres do Ministério da Defesa" de Israel.

A passagem foi encerrada em 12 de setembro para assinalar o início da segunda fase da operação "Gideon's Chariots", focada na cidade de Gaza, na qual as forças israelitas procuravam eliminar o grupo islamita palestiniano Hamas e destruir todas as suas capacidades militares.

Está em vigor desde 10 de outubro um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, a primeira fase de um plano de paz proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, após negociações indiretas mediadas pelo Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia.

Israel desencadeou a guerra na Faixa de Gaza após os ataques do Hamas ao território israelita, em 07 de outubro de 2023, nos quais mais de 1.200 pessoas morreram e cerca de 250 pessoas foram sequestradas.

Nesta guerra, que deixou o enclave palestiniano em escombros, já morreram mais de 69 mil pessoas, segundo as autoridades de saúde controladas pelo Hamas.

