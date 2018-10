O homem que em Julho agrediu Marie Laguerre, após a ter assediado, no exterior de um café em Paris foi esta quinta-feira condenado a seis meses de prisão. Segundo o Le Parisien, o homem foi ainda obrigado por um tribunal francês a pagar uma multa de dois mil euros.

A 25 de Julho, numa rua em Paris, Marie Laguerre foi esbofeteada por um homem que a assediou e que não gostou que ela o mandasse calar. Por pouco não foi atingida com um cinzeiro. No 19.º bairro de Paris, a jovem de 22 anos voltava para casa quando um homem de pouco mais de 30 anos a assediou à frente de um café. Fez o que Marie descreveu como barulhos provocatórios e palavras inapropriadas. "Teve azar, não foi o primeiro naquele dia e eu estava cansada", escreveu, na altura, a jovem nas redes sociais – onde partilhou o vídeo que revoltou o país.

"Não tolero este comportamento", explicou. A reacção da jovem, contudo, despoletou a raiva do homem – que num primeiro momento tentou acertar-lhe com um cinzeiro do café, decidindo ir depois atrás dela. "Bateu-me na rua, em pleno dia, em frente a dezenas de testemunhas", denunciou a francesa.

O tribunal francês determinou que o homem, Firas M., foi responsável pelos seus actos na altura que esbofeteou a jovem – tendo sido condenado por violência agravada com um objecto utilizado como arma. Não foi, no entanto, condenado por assédio. Será ainda submetido a um tratamento contra o vício de álcool e drogas.

"O meu cliente queria um castigo mas não queria que a sua cabeça rolasse, só queria que ele aprendesse uma lição", disse Noemie Saidi-Cottier, advogada de Marie Laguerre. "Se ele nunca mais fizer isto, ela vai sentir que ganhou".