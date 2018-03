Isabel dos Santos criou Factos Sonangol para se defender das acusações feitas por Carlos Saturnino, presidente do conselho de administração da Sonangol.

www.factos-sonangol.com. É através deste site que Isabel dos Santos pretende se das acusações feitas por Carlos Saturnino, presidente do conselho de administração da Sonangol, contra si.



Através do lema #falarverdade, a empresária diz que irá publicar peças no site Factos Sonangal que vão "repor a verdade". "[Neste site] podem encontrar o rigor e a verdade sobre a administração que presidi na Sonangol", concretiza, numa publicação feita na conta oficial de Facebook.



Recorde-se que Carlos Saturnino, presidente do conselho de administração da Sonangol, denunciou em conferência de imprensa a realização de uma transferência de 38 milhões de dólares (31,1 milhões de euros), pela administração cessante, após a sua exoneração.



Saturnino enumerou algumas constatações sobre o grupo Sonangol, que encontrou após a exoneração da anterior administração, liderada por Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. "Tomámos posse no dia 16 de novembro de 2017 e nesse dia, à noite, apercebemos que o administrador que cuidava das finanças na Sonangol, embora tivesse sido exonerado no dia 15, ordenou uma transferência no valor de 38 milhões de dólares para a Matter Business Solution, com sede no Dubai", acusou.



Isabel dos Santos, que foi presidente do conselho de administração da Sonangol entre Junho de 2016 e Novembro de 2017, até ser exonerada pelo novo Presidente da República, João Lourenço, reagiu com uma queixa-crime contra Carlos Saturnino pelas "afirmações e alegações difamatórias" quanto à gestão da empresa petrolífera angolana. Agora, criou um site para se defender.