O Iraque está a construir uma cerca ao longo da sua fronteira no deserto com a Síria para evitar a entrada de membros do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no país.

A barreira de arame farpado terá 20 quilómetros de comprimento e seis metros de altura. Será reforçada com torres de vigilância, câmaras de filmar térmicas e drones para barrar a entrada de potenciais terroristas.

Se a cerca for considerada eficaz pelo governo de Bagdade e pelas tropas norte-americanas, será estendida ao longo de toda a fronteira: são aproximadamente 600 quilómetros nas contas de Anwar Hamid Nayef, o porta-voz do governador de al-Qaim, a cidade que faz fronteira com a Síria.

Em Dezembro do ano passado, o primeiro-ministro do país, Haider al-Abadi, declarou a vitória do Iraque sobre o EI, e, desde então, o grupo fixou-se no deserto entre o este da Síria e o oeste do Iraque. Em 2014, o Estado Islâmico controlava várias cidades iraquianas e chegou aos arredores de Bagdade, a capital do Iraque.

Apesar disto, ainda há células do grupo terrorista no Iraque que continuam a cometer ataques contra as autoridades e civis. No domingo, dia 1, os media iraquianos reportaram um atentado bombista que matou uma pessoa e feriu 20. Milhares de homens, mulheres e menores continuam presos sob acusação de serem membros do EI.