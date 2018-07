As autoridades belgas detiveram um casal suspeito de planear um ataque bombista num encontro em França do grupo político iraniano Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano (MeK), movimento de resistência ao governo do Irão.De acordo com os procuradores belgas, citados pela agência Reuters, as duas pessoas foram interceptadas este sábado, com 500 gramas de TATP, dispositivo caseiro produzido com químicos de fácil acesso.O casal, de origem iraniana, circulava de carro na capital belga, tendo sido encontrados no veículo explosivos, que, de acordo com uma nota do ministério público belga, tencionavam utilizar para perpetrar um atentado no sábado em Villepinte, nos arredores de Paris.De acordo com a procuradoria federal, foram ainda detidos dois presumíveis cúmplices, um na Alemanha e outro em França como resultado da operação policial que envolveu as autoridades belgas, francesas e alemãs.