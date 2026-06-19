Irão suspende portagens em Ormuz. 25 navios passaram pelo estreito nas últimas horas

Imagens de uma plataforma que monitoriza o tráfico marítimo mostram navios a atravessar o estreito de Ormuz. O Irão confirmou esta sexta-feira a suspensão das taxas de passagem.

As autoridades iranianas anunciaram esta sexta-feira a suspensão temporária das taxas aplicadas à utilização do estreito de Ormuz.

A carregar o vídeo ... Vídeo em timelapse mostra navios a passar pelo Estreito de Ormuz

"Durante o período de 60 dias, não serão cobradas taxas às embarcações pela passagem. A segurança, a proteção ambiental e a cobertura de seguro iraniana relacionada serão asseguradas pelo Governo da República Islâmica do Irão”, lê-se no comunicado da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irão (PGSA).

Um dos pontos essenciais das negociações entre Estados Unidos e Irão é a reabertura total do estreito de Ormuz. No memorando de entendimento assinado entre os dois países, pode ler-se no ponto 5 que o "Irão compromete-se a garantir o regresso da circulação de navios mercantes entre o Golfo Pérsico e o Mar de Omã num prazo de 30 dias, incluindo a remoção de obstáculos técnicos e a desminagem".

Além disso, "os EUA comprometem-se a suspender imediatamente qualquer bloqueio naval ao Irão e a restaurar o tráfego marítimo no prazo de 30 dias. Devem retirar forças das áreas circundantes até 30 dias após a assinatura do acordo final".

Um dia depois da assinatura do memorando, os efeitos fizeram-se sentir-se neste ponto de passagem estratégico mundial e 25 navios comerciais atravessaram o estreito de Ormuz, segundo dados da plataforma marítima AXSMarine.

?? Strait of Hormuz traffic sees its strongest daily rebound in two months against a backdrop of its largest AIS disruption.?? Yesterday, we observed 25 verified commercial vessel crossings through the Strait of Hormuz.?? That is the highest single-day count since 18 April,… pic.twitter.com/JbnfzYBrnv — AXSMarine (@AXSMarine) June 19, 2026

De acordo com a mesma plataforma, é número mais elevado num único dia desde 18 de abril, dia em que passaram 28 navios no estreito. Antes de 28 de fevereiro, data do começo da guerra, transitavam todos os dias entre 100 e 140 navios por Ormuz.

Notícia atualizadaàs 12h40 com o anúncio da suspensão temporária das taxas aplicadas à utilização do estreito de Ormuz.