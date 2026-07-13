Irão: Teerão ameaça abandonar memorando se EUA não cumprirem compromissos

A causa das novas as hostilidades concentrou-se na questão do Estreito de Ormuz.

O Irão ameaçou esta segunda-feira abandonar o memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos em junho caso Washington não cumpra os compromissos assumidos para pôr fim à guerra.



Povo iraniano protesta com bandeiras em Teerão AP Photo/Vahid Salemi

"Sempre que a outra parte deixa de cumprir as suas obrigações, nós também deixamos de cumprir as nossas (...) Continuaremos a agir da mesma forma", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, durante uma conferência de imprensa em Teerão.

Os Estados Unidos bombardearam o Irão mais uma vez, e Teerão retaliou hoje atacando os aliados regionais de Washington --- ações de escala sem precedentes de ambos os lados desde o cessar-fogo de 08 de abril.

A causa das novas as hostilidades concentrou-se na questão do Estreito de Ormuz.

Teerão procura manter o controlo da via marítima estabelecido nos primeiros dias da guerra.

O anúncio feito pela República Islâmica no fim de semana, informando que iria voltar a fechar a rota estratégica global para o transporte de petróleo e gás, provocou uma forte subida dos preços do petróleo.

O petróleo Brent do Mar Norte para entrega em setembro --- a referência internacional --- aumentou mais de 4%, atingindo os 79,13 dólares.

Após quase 40 dias de bombardeamentos num conflito desencadeado por ataques de Israel e dos Estados Unidos a 28 de Fevereiro, um cessar-fogo tinha entrado em vigor em Abril, foi posteriormente formalizado a 17 de junho através de um memorando de entendimento assinado por Washington e Teerão, apesar dos confrontos esporádicos nas imediações do estreito.

No entanto, após ataques na terça-feira passada contra embarcações que tentavam passar por Ormuz, os confrontos foram retomados com intensidade.