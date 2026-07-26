Ataque em marcha LGBT na Alemanha foi "atentado terrorista islâmico", diz ministro

O suspeito, um “cidadão alemão de origem libanesa”, está ainda em fuga e as autoridades pedem à população para evitarem “contacto direto” com o suspeito.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, afirmou este domingo que “tudo indica” que o ataque que ocorreu no sábado na Marcha do Orgulho LGBTI+, em Berlim, foi “um atentado terrorista islâmico”, anunciando que o número de feridos subiu para 29. A agência espanhola Efe, que cita a RBB, a rádio e televisão de Berlim e a Focus, revela que um cidadão iraniano foi detido por ser suspeito de ser cúmplice do autor do atropelamento.



Local de parada LGBT em Berlim Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images

O ataque ocorreu na noite de sábado, quando uma carrinha branca embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTI+, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 29 feridos, segundo o novo balanço do ministro do Interior alemão. Alguns dos feridos estão em estado crítico.

O suspeito, Abdul Ballout (21 anos), “cidadão alemão de origem libanesa”, poderá estar armado e ser perigoso, segundo a polícia, que advertiu os cidadãos a evitarem o “contacto direto” com o suspeito.

Segundo os meios de comunicação social alemães Der Spiegel e o jornal Bild, o suspeito tinha tentado juntar-se ao Estado Islâmico na Síria em 2025, mas foi detido no Líbano.

Cidadão alemão, tinha sido repatriado para o seu país, onde foi condenado em 2026, num outro processo, segundo estes meios de comunicação, por “preparação de um ato de violência grave que colocava em risco a segurança do Estado”.

Entretanto, a Focus escreve que foi detido um cúmplice que estaria na parte de trás do carro do principal suspeito. “Trata-se de um cidadão iraniano que, no momento dos factos, se encontrava no banco do passageiro do veículo.”

O ministro do Interior detalhou ainda que o suspeito está a ser procurado, não só em Berlim, mas também nas fronteiras, aeroportos e estações ferroviárias do país.

As autoridades afirmaram que se acredita que tenha ferido várias pessoas depois de ter atropelado uma multidão com uma carrinha num parque próximo da marcha do Orgulho LGBTI+.

Em seguida, terá atacado outras pessoas com uma arma, que se suspeita ser um machete.

“O suspeito é conhecido da polícia. É-nos conhecido como membro de círculos islâmicos aqui em Berlim, e as buscas por esta pessoa estão a decorrer a todo o vapor”, afirmou o porta-voz da polícia, Florian Nath, citado pela AP, acrescentando que os investigadores não tinham informações sobre as suas motivações específicas.

O atropelamento em massa já motivou reações por parte de vários países europeus, desde Espanha a Itália e até à presidente da Comissão Europeia.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, classificou o ataque como “abominável”. “O ataque será esclarecido e punido com toda a severidade”, acrescentou.

Hoje, a polícia alemã lançou um mandado de captura contra o suspeito e no aviso, publicado na internet, pede ajuda para localizar um jovem de 21 anos identificado como Abdul B., suspeito de ter atropelado várias pessoas com um veículo em movimento.

Segundo as autoridades, uma ou mais pessoas terão abandonado a viatura após o embate, com transeuntes a relatarem ter sido esfaqueados após o incidente com o veículo.