28 de fevereiro de 2026 às 15:51

Primeiro-ministro britânico pede regresso à via diplomática para evitar escalada com o Irão

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, defendeu que é “vital evitar uma nova escalada” no Médio Oriente e apelou ao regresso ao processo diplomático, após os recentes ataques entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

