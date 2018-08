Ahmad Ajaj, actualmente a cumprir prisão perpétua nos EUA pelo seu envolvimento no atendado no World Trade Center em 1993, apresentou uma queixa formal no tribunal de Denver por violação de direitos religiosos.

O muçulmano acusa os funcionários prisionais do estabelecimento prisional de Colorado de lhe negarem e recusarem os seus direitos religiosos, nomeadamente não lhe serem servidas refeições compatíveis com as suas crenças – como todos os animais servidos nas refeições serem criados e abatidos de acordo com a lei islâmica – e não lhe ter sido facultado o acesso a um imã.



A prisão de Indiana começou entretanto a servir-lhe refeições que o recluso considera aceitáveis, de acordo com os seus advogados.

Ajaj foi um dos vários terroristas condenados pelo ataque terrorista de 26 de Fevereiro de 1993 numa garagem subterrânea do World Trade Center, onde seis pessoas faleceram – um delas uma grávida - e mais de 1000 ficaram feridas na sequência de explosões de bombas. O terrorista visitou campos de treino no Afeganistão e Arábia Saudita para aprender a construir uma bomba e entrou nos EUA à procura de asilo político sob o pretexto de ter sido torturado e perseguido pelo governo israelita, segundo um relatório de 1998.

Acabou por condenado em 1993 a 114 anos de prisão pelo seu papel no ataque.