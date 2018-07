Um jovem iraniano foi, na terça-feira, flagelado em público por ter consumido bebidas alcoólicas há 10 anos. M.R., como é identificado, tinha na altura 14 anos e estava num casamento.

"As circunstâncias deste caso são absolutamente chocantes, representam mais um horroroso exemplo das prioridades distorcidas das autoridades iranianas. Ninguém, independentemente da sua idade, deve ser sujeito a flagelação; é difícil acreditar que uma criança foi condenada a 80 chicotadas por consumo de álcool", disse em comunicado Philip Luther, investigador e director executivo da Amnistia Internacional nas áreas do Médio Oriente e Norte de África. "As autoridades iranianas recorrem com frequência a castigos corporais, incluindo em crianças, o que mostra desrespeito pelos direitos humanos. Têm de abolir imediatamente todas estas formas de castigo, que no Irão incluem amputar, cegar e chicotear", prosseguiu.

Amarrado a uma árvore no centro da praça de Niazmand, na cidade de Kashmar, o homem tem o peito encostado a um tronco e está preso por cordas e cintos. Não tem camisola vestida e as costas estão vermelhas e em ferida. De acordo com a Procuradoria de Kashmar, citada pela organização não-governamental, o iraniano consumiu bebidas alcoólicas, quando tinha 14 ou 15 anos, numa festa de casamento. Durante a celebração, uma discussão violenta traduziu-se na morte de um rapaz de 17 anos. No entanto, as autoridades garantem que M.R. não teve nada que ver com o homicídio. A pena das 80 chicoteadas foi justificada apenas pelo álcool.

"Estas são práticas que constituem uma violação da dignidade humana e que vão absolutamente contra a proibição de tortura e de outros tratamentos ou castigos degradantes prevista pela lei internacional", disse Luther. "É simplesmente inaceitável que as autoridades iranianas continuem a permitir tais castigos e a justificá-los em nome da protecção de princípios morais e religiosos".

A lei islâmica proíbe que se dance ou se beba álcool.