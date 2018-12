A actriz egípcia Rania Youssef usou para o Festival de Cinema do Cairo, na passada quinta-feira, um vestido preto, cuja saia transparente permitia ver as suas pernas. Foi acusada de "incitar a libertinagem" e arrisca uma pena de prisão de cinco anos."A forma de se apresentar de Rania Youssef é contrária às tradições, aos valores da sociedade e dos seus costumes, e isso afectou o festival e a imagem da mulher egípcia", declarou à AFP o advogado Samir Sabri, que, juntamente com Emro Abdelsalam, é conhecido por levar celebridades a tribunal.Rania, de 44 anos, pediu desculpa publicamente, garantindo estar arrependida por ter usado o vestido. "Talvez não tenha pensado bem ao usar esse vestido. Foi a primeira vez que o usei e não achei que provocasse tanta raiva", escreveu no Twitter.