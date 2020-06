Uma em cada cinco pessoas estão em risco se forem infetadas pela Covid-19

Uma em cada cinco pessoas no mundo estão em risco de desenvolver sintomas severos se forem infetadas pela Covid-19. Uma análise da London School of Hygiene & Tropical Medicine indica que 1,7 mil milhões de pessoas têm diabetes, problemas cardiovasculares e outras doenças que potenciam o novo coronavírus, o que representa 22% de toda a população mundial.

De acordo com a investigação publicada esta segunda-feira na revista científica The Lancet, que recolheu dados de 188 países, cerca de 350 milhões de pessoas precisariam de ser hospitalizadas se fossem infetadas pela Covid-19 – cerca de 4% da população mundial.

A mesma refere também que menos de 5% dos jovens com menos de 20 anos tem este tipo de problemas de saúde, que também inclui debilidades ao nível dos pulmões e rins –, mas duas em cada três pessoas com 70 anos ou mais anos sim.

O estudo, realizado para estimar quem deve ser encorajado a ficar em casa e quem deve receber a vacina primeiro quando esta estiver disponível, contém ainda estimativas nacionais do número de pessoas por país que apresentam este tipo de problemas de saúde que inspirariam mais cuidados se fossem afetadas pela Covid-19.

Entre os vários países europeus, Portugal é o 18.º com maior proporção de população com alto risco caso seja infetada pelo novo coronavírus, enquanto a Europa é o continente com maior percentagem de população em risco – devido ao elevado número de idosos em comparação com a totalidade da população.