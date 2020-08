É possível ter imunidade à Covid-19 mesmo sem nunca ter sido infetado

Se nunca foi infetado pelo novo coronavírus , pode já ter alguma imunidade que o ajude numa eventual infeção? A resposta parece ser sim, de acordo com um estudo publicado na revista Nature. Devido à sua importância, o manuscrito não editado foi publicado antes de ser revisto.E como é que se desenvolve essa imunidade? Investigadores da Alemanha e Reino Unido analisaram a formação de linfócitos T (que identificam e matam agentes patogénicos ou células infetadas) em pacientes saudáveis e nunca expostos ao novo coronavírus, a partir de amostras de sangue. Quando as células de 35% dos voluntários saudáveis foram expostas ao SARS-CoV-2, reagiram. Isso quer dizer que o sistema imunitário de algumas pessoas pode estar melhor preparado para combater a infeção que o de outras, diminuindo a severidade da Covid-19.Essa resposta pode dever-se à "memória" do sistema imunitário. Segundo os cientistas, as células T reagiram porque se "lembraram" de como lutaram contra infeções de outros vírus. As células usaram essa experiência contra o novo coronavírus. A este processo, chama-se reação cruzada.Segundo os cientistas, a resposta das células T foi "provavelmente adquirida em infeções anteriores com coronavírus endémicos", ou seja, os coronavírus que provocam gripes.O estudo também analisou amostras de sangue de pacientes Covid-19, e 83% destes tinham linfócitos T que reagiam ao novo coronavírus.