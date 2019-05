Só no distrito de Sheber, na região central de Bamyan, foram resgatadas cerca de 500 pessoas.



Este ano já morreram 150 pessoas vítimas das fortes chuvas e enchentes que têm varrido casas em diferentes províncias.

Fortes inundações no Afeganistão provocaram 24 mortos e 11 feridos nos últimos dois dias, segundo o último balanço das autoridades locais.As chuvas e inundações afetaram seis das 34 províncias do Afeganistão, incluindo a capital, Cabul, indicou o Ministério de Gestão de Desastres e Assuntos Humanitários citado pela agência de notícias Associated Press. Em todo o país, as inundações destruíram mais de 220 casas e danificaram parcialmente mais 116 nos últimos dois dias.