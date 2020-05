Índia regista mais de oito mil novos casos de Covid-19 num único dia

A Índia registou mais de oito mil novos casos de covid-19 num único dia, um novo recorde desde o início da pandemia no país, foi hoje anunciado.

O número de casos confirmados de covid-19 na Índia subiu para 182.143, registando-se 5.164 mortes, incluindo 193 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde indiano.

Mais de 60% dos óbitos causados pela covid-19 tiveram origem em dois estados indianos - Maharashtra, um centro financeiro, e Gujarat, o estado de onde é originário o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Os novos casos concentram-se em seis estados indianos, incluindo a capital Nova Deli, sendo que a taxa de mortalidade associada à covid-19 naquele país se situa nos 2,8%.

No sábado, a Índia, um país com 1,3 mil milhões de habitantes, anunciou um desagravamento significativo das medidas de confinamento a partir de 08 de junho, com exceção para as regiões do país onde a pandemia da covid-19 continua a ter um elevado número de contágios.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 366 mil mortos e infetou mais de 6 milhões de pessoas em 196 países e territórios

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.