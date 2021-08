Incel: o movimento referido pelo atirador de Plymouth

No Reino Unido, um homem de 22 anos matou cinco pessoas. Na Internet, defendia a violência contra as mulheres e era ativo em fóruns ligados aos incel. No Reino Unido, está aberta a discussão sobre considerar os incel uma ameaça extremista.

Esta sexta-feira, um atirador matou cinco pessoas antes de virar a arma contra si próprio em Plymouth, Reino Unido. Entre as vítimas, figuram a sua própria mãe e uma menina de três anos, cujo pai também morreu. O ataque durou minutos e o atirador foi identificado como Jake Davison, de 22 anos.



Jake Davison não se caracterizava como um "incel", expressão retirada das palavras "involuntary celibates" (ou "celibatários involuntários"), mas era ativo em várias plataformas online ligadas a este grupo e, nos seus vídeos, fez-lhe várias referências. Num deles, referiu os incel e disse que "pessoas como eu não têm nada além delas próprias".



As pessoas que se identificam com os "incel" culpam as mulheres por não ter sexo, vendo-as apenas como objetos sexuais. Os "incel" alimentam discussões alojadas em fóruns de sites como o 4chan e o Reddit. Partilham algumas teorias da conspiração e ideias anti-feministas com a extrema-direita, apesar de não serem grupos muito ligados entre si.