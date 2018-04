Um homem de 25 anos sem amigos próximos, pouco social e aparentemente inofensivo. Era desta forma que Alek Minassian, o suspeito de atropelamento mortal em Toronto, no Canadá, era descrito por quem o conhecia. O canadiano foi identificado pelas autoridades como o responsável pelo ataque que ocorreu na tarde da passada segunda-feira que fez, até ao momento, dez mortos e 16 feridos, cinco dos quais em estado grave.

De acordo com o seu perfil da rede social LinkedIn, o suspeito será estudante de Seneca College, em North York, Toronto onde aconteceu o atropelamento. Alek, natural de Richmond Hill, em Ontário, era estudante de Informática, tendo programado várias aplicações para telemóveis, segundo a estação televisiva canadiana CBC.



Quem o conhecia, desde vizinhos a antigos colegas de escola, não tem grandes recordações de Alek. Ari Bluff, companheiro do suspeito na escola secundária, partilhou à rede pública canadiana que Minassian era um rapaz "metido consigo mesmo, com o mínimo de protagonismo". "Acho que ele não tinha quaisquer amigos próximos, pelo menos que se conhecessem publicamente", contou.

Shereen Chami, também colega de Alek na escola secundária de Thornlea, assumiu à Reuters que este fazia parte de um programa de estudantes com necessidades especiais. "Ele não era uma pessoa muito social mas, pelo que me lembro, era completamente inofensivo."

A rede de televisão americana NBC citou oficiais norte-americanos e canadianos de que uma doença mental seria o motivo mais provável, descartando a hipótese de um ataque de terrorismo.



Elliot Rodger e a revolta dos celibatários involuntários

Num vídeo revelado na página pessoal da rede social Facebook, Alek deixou a seguinte mensagem: ""A rebelião dos Incel já começou. Vamos derrubar todos os Chads e as Stacys. Dêem vivas ao Supreme Gentleman [Supremo Cavalheiro] Elliot Rodger!".

Mas o que queria o suspeito dizer com esta mensagem? Incel será uma junção das palavras ‘involuntarily’ e ‘celibate’ ("celibatários involuntários"). Isto diz respeito às pessoas que vivem em abstinência sexual, mas não por opção — porque não há resposta da outra parte, amorosa ou sexual. Chads e Stacys serão referências a nomes que, na cultura norte-americana, aparecem associados aos jovens com maior popularidade e sexualmente activos.

Já Elliot Rodger foi o autor de um atropelamento no ano de 2014, na Califórnia (EUA), matando sete pessoas por queixas de amores não correspondidos com mulheres. O mesmo publicou no YouTube, um vídeo semelhante, usando os nomes Chad e Stacy para se referir aos jovens sexualmente activos. Depois do ataque, Rodger suicidou-se, com 22 anos.

As referências no vídeo a Elliot Rodger levam a crer que Alek Minassian sofreria de um problema de saúde mental, elevando as suspeitas da imprensa internacional sobre uma possível vingança contra as mulheres que lhe negaram encontros. A autenticidade do perfil e vídeo estão ainda a ser analisados pela polícia.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Toronto, Mark Saunders, negou especulações sobre o motivo do suspeito, afirmando que as investigações ainda estão a decorrer e adiantando apenas que as acções do condutor "pareciam definitivamente deliberadas".

Alek Minassian conduziu uma carrinha branca alugada durante quase 1,6 quilómetros pelo passeio, abalroando quem estivesse no caminho. Num vídeo da CBC do momento em que o suspeito foi detido, 30 minutos depois de começar a atropelar pessoas, Alek parece dirigir-se aos polícias, pedindo-lhes que o matassem. Segundo as autoridades não foi encontrada nenhuma arma na posse do suspeito na sua detenção e Alek Minassian não estava identificado pela polícia.