Após mais de um ano de uma relação tensa e tumultuosa, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a saída do seu chefe de gabinete, o general John Kelly, anunciando que o seu substituto será conhecido em breve. Esta decisão já tinha sido avançada pelos media norte-americanos, tendo a CNN garantindo que Kelly e Trump nem sequer se falavam.

"John Kelly partirá até o final do ano", revelou Trump aos jornalistas na Casa Branca, aproveitando o momento para descrever o general como "um grande homem" e garantindo ter apreciados os "seus serviços" durante o último ano e meio à frente do gabinete presidencial da Casa Branca. "Vou anunciar quem substituirá John, provavelmente uma solução interina, daqui a um dia ou dois", acrescentou o Presidente.

Kelly, um general aposentado que foi o primeiro secretário de Segurança Nacional de Trump, foi nomeado chefe de gabinete em Julho de 2017, com a missão de pôr ordem numa Casa Branca marcada pelo caos e lutas pelo poder.

Mudanças nas Forças Armadas

No Twitter, Donald Trump anunciou, por outro lado, a nomeação para o posto de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do general Mark Milley, actual chefe do Estado-Maior do Exército, que participou nas guerras do Iraque e do Afeganistão.

Se for confirmado pelo Senado, Mark Milley sucederá ao general Joe Dunford, nomeado para o cargo em 2015 por Barack Obama por dois anos e que Trump manteve num segundo mandato.

Ao anunciar a escolha na rede social Twitter, Trump declarou-se "reconhecido" aos dois homens, o nomeado e o que é substituído, "pelo serviço prestado ao país".

Segundo vários meios de comunicação social, que citam fontes não identificadas do Pentágono, o secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, preferia que o posto fosse ocupado pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o general David Goldfein, seguindo a tradição do Pentágono de as diversas armas se sucederem no cargo.

"Conhecemos a escolha do presidente e partilhamos a sua confiança no general Mark Milley", reagiu o Pentágono através de um porta-voz, o tenente-coronel Mike Andrews. "O Ministério da Defesa continua totalmente focado na defesa do nosso país", precisou o porta-voz num breve comunicado.

Natural de Winchester, Massachusetts, Milley é diplomado pela Universidade de Princeton e comandou forças especiais numa carreira que incluiu destacamentos na invasão do Panamá em 1989 e a missão multinacional para aplicar o Acordo de Paz de Dayton na Bósnia-Herzegovina.