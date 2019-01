Espanha expulsou ou devolveu, entre 2013 e 2017, 54.963 imigrantes – o equivalente a cerca de 30 pessoas por dia. Segundo dados do Ministério do Interior espanhol, avançados pelo El País, revelam que o número de expulsões diminuiu desde há quatro anos. Houve, no entanto, um ligeiro aumento em 2017.

Depois dos marroquinos, os argelinos são os que mais foram os cidadãos que mais foram expulsos do país, com 4.479 repatriações.

No entanto, os dados relativos a estas expulsões não são totalmente fidedignos, já que os subsarianos, que são os que mais entram irregularmente em Espanha, são dificilmente identificados pelas autoridades espanholas.