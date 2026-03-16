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16 de março de 2026 às 19:54

‘Meme’ de Leonardo DiCaprio nos Óscares é mais um para a coleção. Recorde os melhores

O ator Leonardo DiCaprio é conhecido como o ‘rei dos memes’ e, na cerimónia dos Óscares deste domingo, o apresentador, Conan O’Brian, criou mais um. Mas é longa a lista de expressões do ator que se tornaram virais.

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