Uma jovem portuguesa morreu atropelada por um autocarro em Benidorm, em Espanha, esta terça-feira. Segundo o diário espanhol Información, a rapariga tem entre 25 e 30 anos.O acidente aconteceu na rua Ruzafa por volta das 22h30. Até ao momento, ainda não são conhecidas as causas do acidente.