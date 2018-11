Uma crise de ciúmes terá levado Rocío, de 19 anos, a esfaquear uma jovem de 17. Após ver uma conversa entre o namorado e a vítima, deixou por escrito: "Vou cortar-te". Agora, é a principal suspeita do crime.

Com 19 anos, Rocío planeava a sua vingança há vários meses. Desde que tinha visto uma troca de mensagens no WhatsApp entre o seu namorado, Mario, e uma ex-namorada. Deixou por escrito: "Vou cortar-te". Agora, é a principal suspeita de ter matado no domingo à facada Denisa, uma jovem de 17 anos, revela o El País.

Em Alcorcón, a sul de Madrid, Denisa foi esfaqueada em sua casa. Os investigadores acreditam que abriu a porta a Rocío. Filha de um guarda civil, a jovem de 19 anos ficou obcecada com a ex-namorada do actual companheiro – que está esta quarta-feira a ser procurado pelas autoridades espanholas –, tendo enviado várias mensagens com ameaças.

O pai da vítima, Daniel Dragan, afirmou saber das ameaças. No entanto, quis acreditar que se tratava de uma discussão entre jovens. Chegou a confrontar o antigo namorado da filha, com quem tinha terminado a relação em Junho passado. "Não te preocupes, são coisas de mulheres", disse o jovem. Os investigadores acreditam que foi ele que levou Rocío até à porta de Denisa.

Daniel Dragan ficou tranquilo com as explicações de Mario. "Por não ter feito nada, a minha filha está no cemitério". Foi apunhalada cinco vezes.

O corpo da jovem foi esta terça-feira enterrado em Alcorcón, numa cerimónia com cerca de 60 pessoas, amigos e familiares de Denisa. "Os adolescentes não podem resolver os seus problemas como se fossem adultos, porque não o são", lamentou o pai da vítima.

Esta quarta-feira, Rocío vai ser interrogada pelas autoridades espanholas, que acreditam que não actuou sozinha. Uma vizinha, que terá testemunhado o crime, garante ter visto outra pessoa a rondar o prédio.