Homem que forneceu droga a Matthew Perry condenado a dois anos de prisão

Ator morreu em outubro de 2023 depois de uma overdose de cetamina.

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Erik Fleming, um dos cinco acusados da morte de Matthew Perry, foi condenado a 24 meses de prisão e três anos de liberdade condicional. O ex-realizador de televisão já se tinha declarado culpado em agosto de 2024 da acusação de conspiração para distribuir cetamina, droga encontrada em altas doses no organismo do ator de Friends aquando da autópsia.



Matthew Perry Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP

Fleming admitiu ter obtido a droga de Jasveen Sangha - a "Rainha da Cetamina" - e reconheceu ainda ter distribuído 50 frascos do produto para o assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa.

O ator da série 'Friends' morreu aos 54 anos, após uma overdose acidental de drogas na sua casa em Pacific Palisades, Los Angeles, a 28 de outubro de 2023. Em agosto de 2024 a polícia prendeu cinco suspeitos relacionados com a sua morte: Fleming, Sangha, Iwamasa, o médico Mark Chavez e o Dr. Salvador Plasencia. Os cinco acabaram por se declarar culpados.

De acordo com a revista People, Matthew Perry tinha-se tornado viciado em cetamina nas semanas anteriores à sua morte, sendo que consumia aquela droga seis a oito vezes por dia, por meio de injeção.

Em abril deste ano, Jasveen Sangha, foi condenada a 15 anos de prisão; em dezembro do ano passado Plasencia enfrentou uma pena de 30 meses de prisão e Chavez oito meses de prisão domiciliar e três anos de liberdade condicional supervisionada.