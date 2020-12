Um tribunal alemão multou uma historiadora da Universidade de Warwick em 4.000 euros por ter violado uma providência cautelar num processo judicial sobre alegações de que uma prisioneira num campo de concentração mantinha uma relação homossexual com uma guarda das SS.Segundo um advogado do processo indicou ao jornal The Guardian , esta decisão vem na sequência de um processo que já foi decidido num tribunal regional de Frankfurt, em abril. Nesta decisão ficou decidido que a professora associada de História Moderna da Europa Continental tinha violado a dignidade de uma mulher ao alegar que esta tinha tido uma relação sexual com uma guarda nazi, enquanto esteve detida nos campos de concentração.Esta decisão impede a historiadora, Anna Hájková de usar o nome completo da sobrevivente do Holocausto, bem como a sua fotografia, em contextos onde se faça referência à alegada relação homossexual da mesma, sem a autorização da filha, uma vez que a mulher já morreu há 10 anos.Como esta informação ainda permanecia online, o tribunal acabou por impor uma multa à historiadora.Uma sobrevivente do Holocausto, que esteve no mesmo quarto do campo de concentração de Hamburgo com esta mulher, conta ao Guardian pormenores da ligação entre ela e a guarda, garantindo nunca ter visto nada que a levasse a pensar que haveria uma relação física ou sexual entre as duas."Quando [a guarda] vinha à noite sentar-se na cama dela ficava de costas para mim. Mas podia ver as pernas dela [da outra prisioneira]. Elas falavam e às vezes riam. Mas não havia qualquer hipótese de tirarem a roupa ou alguma coisa do género. A guarda saía antes das luzes se apagarem", contou a sobrevivente.Esta testemunha descreve nas suas memórias os encontros entre a guarda nazi e a companheira de cela no campo de concentração. A historiadora faz estas alegações com base também nos documentos legais sobre o julgamento da guarda, onde se sugeria poder haver uma relação lésbica entre as duas. E refere também, na sua investigação, que embora existam estas sugestões, não há provas concretas desta relação, uma vez que estas eram proibidas durante o regime nazi e todos os registos deste tipo de relações eram apagados ou omitidos dos documentos oficiais dos campos de concentração.A mulher que testemunhou estes encontros explica que uma prisioneira não poderia rejeitar o interesse de uma guarda. "Havia a esperança de que ela nos pusesse num trabalho mais leve ou talvez desviasse alguma comida. Seria impensável que ela [a mulher prisioneira] recusasse encontros com a guarda", acrescenta.Apesar de garantir que não terá havido nenhuma relação física entre as duas, esta sobrevivente do Holocausto acredita que a guarda estaria apaixonada pela mulher prisioneira. Tanto assim foi, que ela mudou de campo, quando a prisioneira foi mudada.A guarda acabou por ser julgada e presa, também. Foi aí que esta testemunha as voltou a encontrar, próximo do final da guerra. "Estamos sentadas no chão de madeira, numa cabana sem camas, sem comida e sem água, cheias de piolhos e à espera pela nossa morte. Tínhamos sido abandonadas pelos guardas, trancadas ali e deixadas para morrer. Foi muito estranho que ela [a guarda] tenha escolhido entrar numa situação tão horrível. Pensei que ela devia estar muito apaixonada [pela prisioneira] para estar pronta para sofrer tanto."Esta mulher diz que nunca foi contactada por Anna Hájková. A filha da sobrevivente acredita que este testemunho poderá provar que nunca houve uma relação física ou sexual entre a sua mãe e a guarda nazi, como é afirmado pela historiadora.