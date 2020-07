Sobrevivente do Holocausto processa caminhos de ferro da Alemanha

Um sobrevivente do Holocausto vai processor os caminhos de ferro alemães pelo papel que desempenharam a levar prisioneiros para os campos de concentração, depois de ter sido bem sucedido a processar a companhia ferroviária holandesa. A companhia holandesa Nederlandse Spoorwegen, pagou 50 milhões de euros a sobreviventes, a viúvos e viúvas e crianças o ano passado.Salo Muller, de 84 anos, quer processar a Deutsche Reichsbahn, a companhia que transportou os seus pais de Amsterdão, nos Países Baixos, para o campo de concentração de Westerbork e posteriormente até Auschwitz onde acabariam por morrer. No total, o queixoso pede compensações monetárias para 500 sobreviventes e 5.500 familiares de pessoas diretamente afetadas. Exige ainda um pedido de desculpa público pelo seu papel no transporte de milhares de pessoas para estes campos onde morreriam.Na carta escrita a Angela Merkel, a chanceler alemã, os advogados de Muller afirmam que os herdeiros da companhia têm uma obrigação moral e legal de reconhecer o seu papel no sofrimento de judeus, sintis e ciganos durante a II Guerra Mundial. "Culpo a companhia de ferro por, em consciência, ter transportado judeus para campos de concentração e por ter matado esses mesmo judeus de uma forma atroz", disse Muller em declarações à imprensa alemã. "Eu não posso desistir porque isto fere-me todos os dias. Todos os dias tenho de pensar nisto e magoa-me. E eu quero que a dor finalmente passe."A Deutsche Reichsbahn terá transportado 107 mil judeus holandeses para estes campos onde acabariam por morrer. Muitos dos transportados em condições bárbaras nos vagões chegaram a ser obrigados a pagar as passagens, pagando os adultos quatro pfennings por quilómetro e as crianças com mais de quatro anos dois pfennings. Crianças mais novas não tinham de pagar. A companhia terá conseguido 16 milhões de euros (na taxa de câmbio atual).A Nederlandse Spoorwegen tinha já apresentado um pedido de desculpa pelos erros do passado, mas tinha recusado pagar uma compensação até ser ameaçada com um processo legal.