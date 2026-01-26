O aeroporto londrino torna-se o maior do mundo a implementar ‘scanners’ que permitem facilitar a passagem de líquidos.

Se estiver a viajar de Londres para Portugal já não tem de seguir o limite de 100 mililitros para líquidos na bagagem de mão. Os novos ‘scanners’ de segurança instalados no aeroporto de Heathrow permitem que os passageiros passem com até dois litros, mantendo os seus dispositivos eletrónicos, como computadores portáteis ou tablets, dentro da bagagem de mão.



Heathrow junta-se a outros aeroportos europeus e elimina o limite de 100 ml em bagagem de mão AP

Os novos ‘scanners’ permitem observar com mais precisão o conteúdo das malas e bagagens, agilizando a passagem pela segurança do aeroporto. Desta forma, Heathrow torna-se o maior aeroporto do mundo a abolir o limite de 100 ml com o objetivo de reduzir as esperas e poupar cerca de 16 milhões de libras em sacos de plástico descartáveis por ano.

"Todos os passageiros de Heathrow podem agora deixar os líquidos e computadores nas suas malas na segurança", afirma o diretor executivo do aeroporto, Thomas Woldbye, em comunicado. "Isto significará menos tempo a preparar-se para o controlo e mais tempo a desfrutar da sua viagem", explica.

Heathrow junta-se agora a outros aeroportos britânicos, como Gatwick, Birmingham, Bristol e Edimburgo, e europeus, como Madrid Barajas, Barcelona, Roma Fiumicino, Milão e Cracóvia, que permitem o transporte de líquidos até dois litros. Em Portugal todos os aeroportos ainda impõem a restrição de 100 ml.

Segundo a agência Lusa, as restrições sobre líquidos na bagagem de mão foram introduzidos a nível internacional em 2006 depois da polícia britânica ter intercetado um plano de atentados em voos entre Londres e os Estados Unidos com explosivos líquidos.