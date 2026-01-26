"Chocante": TGV francês proíbe crianças em carruagem de primeira classe que se quer “tranquila”

A nova opção na rota Paris-Lyon oferece uma carruagem em que menores de 12 anos não podem entrar, o que gerou críticas por parte de grupos defensores dos direitos das crianças.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A empresa ferroviária nacional francesa, SNCF, reforçou a sua opção de primeira classe que oferece um espaço “tranquilo” nos seus comboios TGV entre Paris e Lyon, a rota com mais procura e com maior concentração de passageiros a viajar em trabalho.



Comboios TGV franceses propõem carruagem silenciosa, sem crianças AP

Segundo o jornal francês Le Monde, desde 8 de janeiro que a primeira classe Optimum Plus dá aos passageiros acesso às lounges premium antes de embarcar no comboio, uma refeição a bordo e acesso a um "espaço tranquilo a bordo" com um número restrito de lugares, que proíbe a presença de crianças abaixo dos 12 anos.

Rapidamente surgiram críticas por parte de grupos que defendem os direitos das crianças, como foi o caso do podcast “Les Adultes de demain” (Os Adultos de Amanhã), que através da sua página de Instagram protestou dizendo que “a principal empresa de transporte público da França está a ceder à política ‘sem crianças’, em vez de criar vagões para crianças”.

"Sim, os adultos têm direito à tranquilidade, ao conforto, ao descanso", defende o grupo, argumentando que tal não deve ser feito "à custa da exclusão dos outros". "O problema não é a criança, o problema é o sistema que não foi pensado para ela", afirma.

As mesmas observações foram repetidas pela Alta Comissária para as Crianças em França, Sarah El Hairy, em entrevista ao canal de televisão BFM-TV. “Quando se dá a impressão de que o conforto dos adultos depende da ausência de crianças, isso é chocante”, afirmou, lamentando que “algumas ofertas estejam a progredir mais rapidamente do que outras”.

Estas reações levaram a empresa a responder, esclarecendo que “as crianças não estão excluídas dos TGVs” e que esta primeira classe está aberta a todos “a partir dos 12 anos, o que já era o caso do serviço Business Première anterior”. “Estes lugares Optimum representam apenas 8% dos lugares disponíveis nos nossos comboios, isto significa que 92% dos outros lugares estão disponíveis para todos”, declarou Gaëlle Babault, diretora dos serviços da SNCF Voyageurs, partilhando que “há anos” que a SNCF sofre pressão para proibir o acesso de crianças a determinadas zonas dos comboios e que tem recusado.

Os comboios da SNCF podem acomodar entre 500 e mil pessoas; desses lugares apenas 39 são reservados para os passageiros Optimum Plus nos 39 comboios diários entre Paris e Lyon. Segundo o Le Monde, não é por acaso que este serviço está disponível apenas para esta rota, uma vez que pelo menos 40% dos passageiros viajam em trabalho, não por lazer.