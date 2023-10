Guterres pede que não haja 'castigo coletivo do povo palestiniano'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou a que não seja aplicado um "castigo coletivo do povo palestiniano" por parte dos israelitas. Novas declarações surgem num momento em que o líder da orgnaização está sob fogo por ter afirmado que os ataques do Hamas "não aconteceram no vácuo", dando a entneder que o grupo terrorista terá tido motivos para lançar os ataques do dia 7 de outubro que resultaram na morte de 1.400 israelitas.







António Guterres

António Guterres voltou a falar do conflito israelo-palestiniano esta madrugada, depois de um dia em que vários responsáveis israelitas criticaram o discurso feito terça-feira pelo secretário-geral da ONU."O descontentamento do povo palestiniano não pode justificar os ataques horrendos realizados pelo Hamas", escreveu Guterres na rede social X (antigo Twitter), acrescentando que "esses ataques horrendos não podem justificar o castigo coletivo do povo palestiniano".Momentos antes, na abertura da reunião do Conselho de Segurança, Guterres condenou inequivocamente os "atos de terror" e "sem precedentes" de 7 de outubro perpetrados pelo grupo islamita Hamas em Israel, salientando que "nada pode justificar o assassínio, o ataque e o rapto deliberados de civis".

Contudo, o secretário-geral da ONU admitiu ser "importante reconhecer" que os ataques do grupo islamita Hamas "não aconteceram do nada", frisando que o povo palestiniano "foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante".

"Viram as suas terras serem continuamente devoradas por colonatos e assoladas pela violência; a sua economia foi sufocada; as suas pessoas foram deslocadas e as suas casas demolidas. As suas esperanças de uma solução política para a sua situação têm vindo a desaparecer", prosseguiu Guterres.

O líder da ONU sublinhou, porém, que "as queixas do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas", frisando ainda que "esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano".