Guiné-Bissau: CNE diz que atas eleitorais foram confiscadas e não há anúncio de resultados

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

O porta-voz da presidente da Com i ssão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, juiz Idriça Djalo, anunciou esta terça-feira que não tem condições de continuar com o processo eleitoral, por confisco de equipamentos e atas por "homens armados" no passado dia 26.



Guiné-Bissau passa por uma situação conturbada ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Numa comunicação à imprensa, sem direito a perguntas, as declarações do magistrado foram transmitidas nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais.

"A CNE tem total impossibilidade de continuar e concluir o processo eleitoral", disse Djalo.