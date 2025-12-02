Sábado – Pense por si

Guiné-Bissau: CNE diz que atas eleitorais foram confiscadas e não há anúncio de resultados

Lusa 12:16
Juiz Idriça Djalo anunciou que não tem condições de continuar com o processo eleitoral.

O porta-voz da presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, juiz Idriça Djalo, anunciou esta terça-feira que não tem condições de continuar com o processo eleitoral, por confisco de equipamentos e atas por "homens armados" no passado dia 26.

Guiné-Bissau passa por uma situação conturbada
Guiné-Bissau passa por uma situação conturbada ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Numa comunicação à imprensa, sem direito a perguntas, as declarações do magistrado foram transmitidas nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais.

"A CNE tem total impossibilidade de continuar e concluir o processo eleitoral", disse Djalo.

