Na estação mais fria, as temperaturas podem atingir os 20 graus negativos na Ucrânia, onde a infraestrutura energética tem estado sob pesados ataques da Rússia.

Guerra. Países do Leste europeu preparam-se para nova onda de refugiados no inverno

Os países do Leste europeu estão a preparar-se para uma possível onda de refugiados ucranianos devido ao inverno. A Rússia tem atacado as infraestruturas energéticas da Ucrânia com mísseis e drones à medida que a estação mais fria se aproxima e cerca de 4 milhões de ucranianos já estão sem eletricidade, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.