Guerra na Etiópia: Líder da OMS não consegue enviar dinheiro a 'familiares famintos'

Tedros Ghebreyesus afirmou que a situação no país é pior que a da Ucrânia e lamenta que a resposta global seja diferente apenas "pela cor da pele".

Tedros Ghebreyesus, líder da Organização Mundial da Saúde (OMS), diz que não consegue enviar dinheiro para os familiares que se encontram "famintos" na Etiópia. Desde que a guerra no país começou, em 2020, que a região ficou "isolada do resto do mundo", sem eletricidade, telefones, internet ou serviços bancários.