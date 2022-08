Já são seis as vítimas mortais do despiste nos Paíxes Baixos

Pelo menos seis pessoas já morreram nos Países Baixos depois de no sábado um camião de uma empresa de transportes espanhola ter atropelado várias pessoas que participavam num churrasco, numa localidade perto de Roterdão.







A porta-voz da polícia Mirjam Boers declarou: "Temos agora seis mortos e sete feridos, um deles em estado grave, depois do acidente de ontem."



O acidente ocorreu na localidade de Nieuw-Beijerlandem às 18 horas locais de sábado (17 horas em Lisboa).



O autarca, Charlie Aptroot, visitou o local do acidente, no sábado à noite e deixou uma mensagem para as famílias: "As minhas condolências para as vítimas, para as suas famílias, testemunhas oculares, e socorristas."



O autarca terá ainda conversado com quem que ali se encontrava, expressando o seu "agradecimento pela forma como as pessoas estão lá umas para as outras" nestas situações mais difíceis.

O condutor era um espanhol de 46 anos que ficou ileso e foi detido, no âmbito da investigação em curso, "todos os cenários ainda estão abertos", de acordo com o comunicado divulgado no site da polícia holandesa. Já foi comprovado que o condutor não estava sob a influência de álcool no momento do acidente.A polícia não conseguiu precisar o número de feridos durante o dia de ontem mas já informou que neste momento são sete e aos três mortos divulgados no dia de ontem acresceram outros três.