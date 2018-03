O grupo rebelde Faylaq al-Rahmane, que ainda controla a zona sul de Ghouta oriental, anunciou esta quinta-feira a entrada em vigor, a partir da meia-noite, de uma cessar-fogo que permitirá negociações com a Rússia, um aliado do regime sírio.O anúncio do cessar-fogo foi efectuado pelo porta-voz do grupo rebelde Faylaq al-Rahmane.O cessar-fogo surge numa altura em que ocorreram diversos ataques aéreos que atingiram várias localizadas na zona controlada pelo Faylaq al-Rahmane, que causaram a morte de pelo menos 38 civis, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.