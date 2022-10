Greves em França secam postos de combustível

Funcionários do setor dos transportes também se juntaram à greve. Milhares de pessoas manifestaram-se contra o aumento do custo de vida por todo o país.

Em Paris, várias pessoas envolveram-se em confrontos com a polícia e danificaram lojas após uma manifestação pelo aumento de salários perante a inflação galopante. O jornal The Guardian considera mesmo que Emmanuel Macron vive o maior desafio do seu segundo mandato como presidente do país, que começou em maio.