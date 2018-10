Carmen Calvo, vice-presidente do governo espanhol, disse esta terça-feira que o executivo pretende utilizar uma via de urgência para que a lei da igualdade salarial seja implementada o mais rápido possível. "Não é verdade que o tempo conseguirá mudanças. Não vamos deixar a igualdade seguir o curso natural das coisas. Temos de tomar decisões bastante contundentes", disse Calvo no Forbes Summit Women, que se realiza em Madrid, citada pelo jornal El País.

A número 2 do governo de Espanha assegurou ser preciso avançar com mais rapidez relativamente à igualdade, sendo para isso necessário fazer obrigatórias as quotas nos conselhos de administração. "Daremos um período transitório para que as empresas de adaptem", explicou Carmen Calvo. "Necessitamos que a qualidade dos nossos direitos seja a mesma que a dos homens. É por justiça e por eficiência empresarial", salientou.

A governante relembrou que em Espanha existe já uma lei para impulsionar a presença das mulheres nos conselhos administrativos. No entanto, "convida e não obriga" as empresas a exigir a presença feminina nos postos de liderança. Calvo deu como exemplo a Califórnia, nos Estados Unidos, que aprovou recentemente a obrigação de que pelo menos uma mulher faça parte destes conselhos.