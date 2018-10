Fernando Alberto Albán Salazar encontrava-se detido na Serviço Bolivariano de Inteligência à espera de ser levado a tribunal para responder pelo ataque contra o presidente venezuelano Nicólas Maduro no dia 4 de Agosto. Segundo a versão oficial de Caracas, o político de oposição pediu para ir à casa de banho e ter-se-á suicidado.

Segundo a versão oficial, Albán, de 56 anos, atirou-se do décimo andar. Mas a oposição já afirmou não acreditar nesta versão, pedindo investigações ao incidente.

O líder da oposição Julio Borges – exilado na Colômbia -, disse num vídeo que não tinha dúvidas de que se tratava de um homicídio, apesar de não apresentar provas para as afirmações.

Alban era, segundo Borges, um amigo pessoal e um homem de família, sendo ainda um católico bastante devoto que nunca optaria por tirar a sua própria vida.

Alban era conselheiro do Municipio Bolivariano Libertador de Caracas e trabalhava com o regime prisioneiro do Conselho Municipal, bem como secretário nacional da área jurídica do partido da oposição Primero Justicia (Justiça Primeiro), onde militava desde os inícios do movimento partidário.

Era um devoto católico, referindo o jornal El Pitazo que era comum carregar andores em procissões. Estava de tal forma envolvido com a Igreja que a Arquidiocése de Caracas chegou a apresentar um pedido para a libertação de Alban. A deputada venezuelana Dinorah Figuera afirmou, depois das notícias da sua detenção, que Alban era uma "pessoa religiosa, cristã e um dirigente comunitário". O venezuelano denunciava a fraca oferta pública em algumas regiões do país.

Casado e com filhos, a família do activista vive actualmente em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

O advogado de Fernando Albán tinha afirmado recentemente que o seu cliente tinha sido sujeitado a diversos interrogatórios enquanto esteve detido, no âmbito

A mulher de Albán terá confidenciado a Borges que o marido estava a ser pressionado para testemunhar contra o líder da oposição no caso do ataque a Maduro em que foram usados dois drones carregados com explosivos.

A Organização das Nações Unidas (ONU) impeliu oficiais venezuelanos a lançarem uma investigação transparente à morte de Fernando Alban, político venezuelano suspeito de estar envolvido no alegado ataque contra Nicólas Maduro no dia 4 de Agosto.

A transmissão de um discurso televisivo do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, foi abruptamente interrompida nesse dia devido a uma explosão. Maduro discursava num evento militar quando a transmissão ficou sem som de repente. As imagens passaram então para a parada, altura em que se vê os miliares a correrem. A transmissão foi então interrompida.

A oposição afirma que mais de 100 pessoas estão detidas por se oporem ao presidente venezuelano, alguns há mais de quatro anos. O governo de Maduro nega estas acusações.